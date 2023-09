Internet veloce a Toano: arriva la fibra di Open Fiber

È arrivata la fibra ottica ultraveloce di Open Fiber. La società di telecomunicazioni, concessionaria del bando pubblico di Infratel Italia per la copertura delle ‘aree bianche’ in Regione, ha realizzato una rete FTTH (‘Fiber To The Home’, fibra fino a casa), capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione e garantire performance elevate in termini di velocità, latenza e affidabilità, permettendo l’utilizzo di tutti i servizi innovativi, e indispensabili, abilitati dal digitale. A Toano sono oltre 3.470 le unità immobiliari connesse attraverso un’infrastruttura che si sviluppa per oltre 98 chilometri. L’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica.