Interpump acquisisce la reggiana I.Mec

SANT’ILARIO

Shopping per Interpump, che ieri ha annunciato l’acquisizione del 70% del capitale della reggiana I.Mec, specializzata nella realizzazione di vagli meccanici, per 14 milioni. "Continua il percorso di diversificazione", ha commenta il presidente Fulvio Montipò, ricordando come il gruppo sia entrato nel settore con l’acquisizione di Bertoli (2015) e le successive Inoxpa e Mariotti & Pecini. Dall’aprile 2026, le controparti potranno vendere e acquistare il rimanente 30%. Nata nel 1989, I.Mec produce dispositivi per la selezione granulometrica della materia attraverso meccanismi di vibrazione, impiegati in vari settori industriali (ceramica, riciclaggio, depurazione, alimentare e cosmetica). Ha chiuso l’esercizio ’22 con un fatturato di circa 17 milioni. Gli attuali proprietari continueranno ad essere coinvolti nelle attività.

f.c.