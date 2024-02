Interpump, altro record. Montipò vince il premio per la best performance 2023

Nel 2023 Interpump ha registrato vendite nette per 2.240 milioni, in crescita del 7,8% rispetto al 2022 (+5,1% a parità di perimetro e +6,9% su base organica), con un utile netto consolidato a 277,5 milioni, in aumento del 2,9% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo lordo del 2023 è a 536 milioni (+9%) con un Ebitda margin del 24% rispetto al 23,7% dell’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta è a 486,5 milioni rispetto ai 541,8 milioni al 31 dicembre 2022. Nel solo quarto trimestre le vendite nette sono state di 519 milioni (-2,5% rispetto al quarto trimestre 2022) con un utile netto consolidato di 37 milioni, -32,8% rispetto allo stesso periodo 2022.

"I risultati del 2023 sono di piena soddisfazione: il gruppo ha registrato una crescita organica del fatturato che sfiora il 7% e il record storico dell’Ebitda margin, pur in un contesto internazionale difficile", commenta il presidente del gruppo Fulvio Montipò. Per l’esercizio in corso Interpump "confida di consolidare i buoni risultati conseguiti nell’esercizio appena trascorso, nonostante un quadro internazionale che rimane molto complesso. Sulla base degli indicatori disponibili, il gruppo prevede un fatturato per l’intero esercizio, su base organica, sostanzialmente stabile. Sul piano della profittabilità il gruppo ha come obiettivo di proteggere il risultato eccellente conseguito nel 2023", conclude la società.

Proprio ieri si è tenuta anche la cerimonia di premiazione della 7° edizione del ‘Best performance award’, appuntamento annuale dedicato alle imprese italiane che si distinguono per la crescita. Le aziende risultate vincitrici dell’edizione 2023/24 sono Interpump Group S.p.A., F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Successori Reda - s.p.a. società benefit, Legami s.p.a. società benefit, Vibram s.p.a’, per la categoria Hot Topic. (segue)