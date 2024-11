Interpump chiude il terzo trimestre con vendite nette per 1,58 miliardi

"I risultati del terzo trimestre confermano le solide capacità resilienti del nostro Gruppo. In assenza di improbabili mutamenti a breve degli scenari, ci attendiamo una lieve contrazione del fatturato mentre l’Ebitda dovrebbe mantenere valori di eccellenza, compresi nell’area fra il 22.5 e il 23% sul fatturato". Con queste parole Fulvio Montipò (foto) commenta la chiusura dei primi nove mesi del 2024 per la santilariese Interpump.

L’azienda ha registrato vendite nette per 1,58 miliardi, in calo del 7,7% rispetto ai primi nove mesi del 2023 (-9,4% su base organica). L’ebitda e’ di 363,5 milioni, in flessione del 14,6% rispetto al pari periodo dello scorso anno, con un ebitda margin che scende al 22,9% rispetto al 24,7% del corrispondente periodo del 2023. L’utile netto consolidato di periodo e’ stato pari a 180,4 milioni, in calo del 25% rispetto ai 240,6 milioni dei primi nove mesi del 2023: l’utile per azione base è conseguentemente passato da 2,228 a 1,676.

Lo scorso 24 ottobre il Gruppo ha annunciato la sottoscrizione un contratto vincolante per l’acquisizione del 59% del capitale della Società brasiliana Hidrover Equipmentos Hidraulicos Ltda, operante nel settore dei cilindri idraulici e avendo come mercati di riferimento quelli delle costruzioni e dell’agricoltura. La società stima di chiudere il 2024 con un fatturato di circa 23 milioni di euro, un Ebitda margin intorno al 26% e una cassa pari a circa 3 milioni di euro: il prezzo dell’operazione è stato conseguente definito in circa 17,5 milioni.

"Il quadro generale di complessita’ della prima parte dell’esercizio non e’ mutato in diversi mercati della divisione Olio – aggiunge Montipò – mentre la confortante evoluzione della divisione Acqua permette un miglioramento del risultato".