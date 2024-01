Interpump Group: "Realizzati tutti gli obiettivi Esg"

"Registriamo con soddisfazione la piena e puntuale realizzazione di tutti gli obiettivi Esg previsti per l’esercizio 2023. Con il medesimo impegno proseguiremo ora con le azioni previste per i prossimi anni". L’annuncio è di Fulvio Montipò, presidente di Interpump Group, che ha fatto il punto sul piano 2023-’25 delle azioni negli ambiti "Environmental, Social, Governance", che intendono creare un contesto di valori e organizzativo che sia in linea ai temi della sostenibilità. Oltre all’approvazione lo scorso 10 novembre da parte del Consiglio di amministrazione della strategia di decarbonizzazione (che guarda 2032) e del piano di successione aziendale (relativo al passaggio della leadership), sono state realizzate alcune importanti azioni, a partire dal lancio di un progetto pilota in ambito di economia circolare, ed è stato completato il progetto pilota di redazione e implementazione del "modello di valutazione dei fornitori secondo criteri ambientali e sociali".

f. c.