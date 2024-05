Interpump, i ricavi calano a 68 milioni

Il Gruppo Interpump ha chiuso il primo trimestre dell’anno con vendite nette per 545,9 milioni, in calo del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 (-9,2% su base organica) e con un utile netto di 67,6 milioni, in flessione del 21,5%.

L’ebitda, si legge in una nota del gruppo reggiano che produce pompe ad alta pressione, è scesa del 14,9% a 127,4 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta si attesta a 452,8 milioni, rispetto ai 486,5 milioni di euro di fine 2023.

"Il 2024 presenta un quadro generale di marcata complessità, molti sono i settori di mercato in rallentamento (agricoltura e idraulica). Crediamo che anche in questo quadro difficile il nostro gruppo mostrerà tutta la sua resilienza e il suo equilibrio grazie al mix di prodotti e alla diversificazione per territorio", ha dichiarato il presidente esecutivo e fondatore dell’azienda, Fulvio Montipò (foto).

"Il nostro obiettivo – ha proseguito - è quello di consolidare nella sostanza i valori espressi nel 2023 con piccole variazioni in positivo o in negativo in funzione dell’evoluzione che avrà la situazione generale".

Al momento Interpump ipotizza che, a perimetro attuale, l’esercizio potrà chiudersi in una forchetta compresa tra +1 e -5% sul 2023 per quanto attiene al fatturato, mentre per l’ebitda il margine sui ricavi probabile oscillerà nell’intorno del 23,5%, dopo che nel trimestre è sceso al 23,3% dal 25,3% del 2023.

Spinte dalla trimestrale, apprezzata dagli espertie dagli analisti nonostante i numeri in calo, l’altro ieri le azioni hanno guadagnato il 5,67%.