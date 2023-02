Interpump, il fatturato 2022 sfonda quota 2 miliardi

Interpump ha archiviato il 2022 un fatturato di 2,078 miliardi di euro con una crescita complessiva del 29,5% e del 18,1% a parità di perimetro con una profittabilità e un Ebitda margin del 23,7%. Sempre nel 2022 l’utile netto consolidato di periodo è passato da 198,5 milioni a 269,6, in crescita del 35,8%.

L’utile per azione base è stato pari a 2,029 euro rispetto al 1,836 euro del precedente esercizio.

Per il periodo 2023-2025 stima una crescita complessiva del fatturato di circa il 25%, con una crescita organica del 5% nel 2023 rispetto al 2022. Nel quarto trimestre le vendite nette si sono attestate a 533 milioni, +18,5% rispetto al quarto trimestre 2021, con una crescita a parità di perimetro del 17,4%. L’Ebitda, si legge in una nota, ammonta a 127,2 milioni di euro, +30% rispetto al quarto trimestre 2021 e con un margine del 23,9% rispetto al 21,8% del corrispondente periodo di confronto. Al 31 dicembre 2022 la posizione finanziaria netta è pari a 541,8 milioni rispetto ai 494,9 milioni al 31 dicembre 2021.

Il Gruppo ha presentato il suo primo Piano di Sostenibilità, piano che si sostanzia in 20 azioni - 7 in ambito “Environmental”, 7 in ambito “Social” e infine 6 in ambito “Governance” - da realizzarsi nel triennio 2023-202517 . Per il Presidente Fulvio Montipò "i risultati straordinari del 2022 sono ragione di un fondato sentimento di gratificazione. L`anno 2022 - sottolinea - ha ampiamente superato le previsioni prefissate. Affrontiamo il nuovo triennio 2023-25 con l`obiettivo di continuare a crescere mantenendo standard di eccellenza reddituale e di equilibrio dei fondamentali finanziari".