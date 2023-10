Interpump: nasce il gruppo Fiom

Per tutelare meglio i lavoratori, condividere esperienze e buone pratiche, è nato il Coordinamento Fiom Cgil del Gruppo Interpump. Le Rsu rappresentano circa 1.300 lavoratori, per un totale di 28 delegati in 4 province. Ieri a Bologna si è riunito per la prima volta ed "è stata espressa preoccupazione per il peggioramento delle relazioni sindacali in alcuni stabilimenti". Erano presenti i delegati di Interpump Group (Sant’Ilario); Reggiana Riduttori (S.Polo d’Enza); Interpump Hydraulics (Bargellino, Bo); Interpump Hydraulics Business Unit (Faenza, Ra); Tubiflex (Torino) e Contarini Leopoldo (Lugo, Ra). A breve l’organismo chiederà un incontro ufficiale alla presidenza. "Riteniamo che le aziende del gruppo debbano andare verso una contrattazione uniforme".