Interpump, nel trimestre l’utile scende a 57 milioni

Interpump ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi per 521,6 milioni, in calo del 4,5% rispetto al primo trimestre del 2024, un margine operativo lordo (ebitda) sceso del 7,9% a 117,3 milioni e un margine sull’ebitda del 22,5%, rispetto al 23,3% del primo trimestre 2024.

L’utile netto, si legge in una nota diffuso dal Gruppo, è sceso del 15,7%, a 57 milioni, mentre la posizione finanziaria netta è scesa nel trimestre da 409 a 383,3 milioni.

"I risultati del trimestre sono in linea con le aspettative. Il gruppo conferma in positivo la capacità di mantenere elevato il livello di profittabilità anche in situazioni negative di mercato grazie alla diversificazione delle proprie attività e alla flessibilità che caratterizza il modello operativo", ha dichiarato il presidente esecutivo, Fulvio Montipò, confermando l’obiettivo di un fatturato per l’esercizio, su base organica, fra +1% e -5% e di una marginalità compresa fra il 22% e il 22,5%.