Interpump, proseguono gli acquisti. Rilevata la brasiliana Hidrover

Interpump Group ha sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione del 59% del capitale, tramite la controllata IPH Brasile, della società Hidrover Equipmentos Hidraulicos operante nel settore dei cilindri idraulici.

Fondata nel 1974, di proprietà del management dal 2017 e con oltre 100 dipendenti, la società è specializzata nella produzione di cilindri idraulici coprendo l’intero processo produttivo e avendo come mercati di riferimento quelli delle costruzioni e dell’agricoltura.

Hidrover stima di chiudere il 2024 con un fatturato di circa 23 milioni di euro, un ebita margin nell’intorno del 26% e una cassa pari a circa 3 milioni di Euro.

Il prezzo dell’operazione è stato pari a circa 17,5 milioni di Euro e sono già stati definiti i meccanismi di “put&call” attraverso i quali Interpump Group potrà acquisire le rimanenti quote.

L’ingresso del gruppo nel settore dei cilindri è datato 2008 con le acquisizioni di Contarini, Modenflex, Cover, Panni Oleodinamica e HS Penta tutte operanti, pur con specializzazioni diverse, nel settore dei cilindri oleodinamici e dei relativi componenti; nel 2019 un ulteriore importante passo di sviluppo è stato fatto con l’acquisizione della canadese Hydra Dyne Tech.

Fulvio Montipò, fondatore e presidente esecutivo di Interpump Group, ha sottolineato come "diversi i motivi alla base della mia soddisfazione per il perfezionamento di questa operazione: un prodotto in totale sinergia con il portafoglio del gruppo, un team manageriale motivato e competente e il rafforzamento della nostra presenza in un paese importante come il Brasile".