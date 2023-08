Interpump vola ancora Semestre in crescita "Ampiamente superiore alle nostre aspettative"

Interpump archivia il semestre con utile netto consolidato di 168,5 milioni, +20,7% rispetto al primo semestre del 2022. Le vendite nette ammontano 1.184,5 milioni, +15,4% rispetto al primo semestre 2022 (+13,2% a parità di perimetro e +13,7% su base organica). L’ebitda è di 295,4 milioni (+22,2% rispetto al primo semestre 2022) e con un ebitda margin del 24,9% rispetto al 23.6% del corrispondente periodo del 2022.

"I risultati del I semestre 2023 confermano la capacità del gruppo di interpretare al meglio le dinamiche dei mercati di riferimento pur in un contesto nazionale e internazionale difficile", sottolinea in una nota il presidente Fulvio Montipò.

"Grazie a questo per il 2023, sulla base delle indicazioni disponibili, possiamo immaginare una crescita organica ampiamente superiore alle nostre aspettative di inizio anno e una solida e stabile performance reddituale con Ebitda in aumento rispetto a quella del 2022", aggiunge Montipò.

La liquidità netta generata dalla gestione reddituale è stata di 216,9 di milioni di euro (196,9 milioni nel primo semestre 2022). Il free cash flow del primo semestre è stato di 44 milioni (da 12 milioni).

"Il significativo incremento, nonostante le importanti risorse dedicate al piano di sviluppo della capacità produttiva precedentemente menzionato, riflette l’impegno del gruppo di miglioramento della generazione di cassa verso il livello considerato ottimale a valle delle attività e degli sforzi eccezionali posti in essere nel precedente esercizio", si legge in una nota. La società ha anche segnalato che prosegue l’attuazione del Piano Esg 2023-2025, approvato a ottobre 2022, e sono state realizzate già nel semestre alcune delle azioni previste per l’esercizio in corso, "azioni che ambiscono a integrare nella strategia del gruppo i principi fondamentali in ambito Esg creando, lungo l’orizzonte temporale 2023-24, il contesto valoriale e organizzativo".