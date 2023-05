Interpump vola oltre le previsioni

"I risultati del primo trimestre sono particolarmente positivi e, considerando anche gli altri dati in possesso del Gruppo, pur con un approccio di responsabile prudenza, è possibile immaginare un risultato 2023 in miglioramento rispetto alle aspettative". Così il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group spa, riunitosi ieri sotto la presidenza di Fulvio Montipò, commenta - dopo averlo approvato - il resoconto intermedio di gestione (al 31 marzo) relativo ai risultati consolidati di gruppo santilariese. Risultati quasi sopra le aspettative, con Montipò che sottolinea come le cifre della Trimestrale "confermano e rafforzano i nostri standard di eccellenza. Pur in un quadro immutato di difficoltà generali, tutti gli indicatori in nostro possesso lasciano immaginare un esercizio 2023 positivo e in possibile miglioramento rispetto alla guidance". Le vendite nette sono state pari a 592,3 milioni (+21,2% rispetto al I trimestre 2022 e +19,4% a parità di perimetro), mentre l’Ebitda è stato pari 149,6 milioni, (+31,0% anno su anno) e con un Ebitda margin del 25,3% rispetto al 23,4% del corrispondente periodo del 2022 . L’utile netto consolidato è stato di 86,0 milioni, in crescita del +30.2%. Più più che raddoppiato il free cash flow.

