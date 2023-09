Interrogati i vicini, telecamere al vaglio

Proseguono serrate le indagini dei carabinieri di Novellara e della compagnia di Guastalla sul lancio di tre bottiglie incendiarie avvenuto sabato notte verso le due in via Nova a Novellara. Due "ordigni" sono finiti sulla parete esterna della casa di Iqbal Singh, l’altra ha incendiato un freezer nel cortile esterno, accanto alla cuccia del cane, che era vuota in quanto l’animale di famiglia risulta essere deceduto ormai da mesi. Che possa trattarsi di un gesto esclusivamente intimidatorio lo dimostra il fatto che le bottiglie incendiarie siano state lanciate in punti che non potevano incendiarsi. Per provocare danni potenzialmente ben più gravi sarebbe bastato mirare alle tapparelle delle finestre oppure, sul retro dell’edificio, a una porta di servizio che è completante in legno e, dunque, facilmente infiammabile. I carabinieri di Novellara hanno ascoltato la testimonianza dei residenti vicino alla casa di Iqbal Singh. E hanno pure richiesto l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni private della zona. Basterebbe l’immagine di una targa o di qualche altro elemento per avere conferme sui sospetti al vaglio degli investigatori.

a. le.