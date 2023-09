Interrogazione al ministro sulla lotta fratricida

Figura anche la parlamentare reggiana, insieme alle colleghe Lia Quartapelle e Debora Serracchiani, tra i firmatari di un’interrogazione al Ministero dell’Interno su violenze e intimidazioni a dirigenti dell’Unione Sikh Italia, che ha interessato prima l’associazione in Friuli e poi la realtà di Novellara. "Da mesi – dice la Malavasi – dirigenti dell’Usi sono minacciati da sedicenti fazioni sikh probabilmente avverse alla linea di dialogo e integrazione portata avanti dall’associazione. Di fronte alle ripetute denunce e a intollerabili episodi di violenza, segnalati alle forze dell’ordine indicando nomi e generalità dei presunti autori, chiediamo al Ministro quali misure stia adottando per individuare e fermare i responsabili. Intendiamo tutelare la sicurezza e la libertà religiosa degli esponenti di Usi da tempo impegnati in un percorso di integrazione, ora minacciati da frange estremiste e violente. Allo stesso tempo, ci poniamo al fianco di tutti i sikh italiani che hanno fiducia nelle istituzioni democratiche e che non vogliono e non devono scegliere tra sicurezza personale, libertà di credo e di vivere appieno la propria cittadinanza".

a.le.