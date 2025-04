Interrogazione di Fornili:: "Tutelare i nostri prodotti dai dazi degli Stati Uniti"

"Tutelare i nostri prodotti". La consigliera regionale Pd, Anna Fornili (foto) depositerà un’interrogazione alla giunta de Pascale sul tema dei dazi imposti dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, più nello specifico sui prodotti agroalimentari a indicazione geografica che rappresentano un’eccellenza del nostro territorio, in particolare dell’Appennino. Nell’interrogazione, che fa seguito ad una risoluzione di interesse più generale sul tema dei dazi verso gli Usa, a prima firma del consigliere Castellari e votata qualche giorno fa in Assemblea Legislativa, si chiede quali azioni si intendano introdurre per contrastare delle misure che, secondo le recenti stime di Federalimentari, potrebbero tradursi in un calo del 10% del fatturato e del 30% dei volumi di export per il mercato agroalimentare della nostra Regione. "Il mercato degli Stati Uniti è fondamentale per il nostro territorio sotto molti punti di vista – commenta Fornili – in particolare per l’agroalimentare: il Parmigiano Reggiano esporta negli Usa il 20% della propria produzione, ogni anno spediamo oltre 10 milioni di bottiglie di Lambrusco, senza contare la Spergola e molte altre eccellenze che ci distinguono nel panorama enogastronomico. Se i dazi come li ha annunciati il Presidente Trump venissero applicati, l’intera filiera – e con essa migliaia di lavoratori – ne risentirebbe gravemente, soprattutto nelle zone di montagna. Chiediamo dunque alla Giunta quali misure intenda adottare per tutelare le nostre produzioni agroalimentari e per favorirne la diffusione, anche a livello locale, non solo per salvaguardare il lavoro e la filiera produttiva, ma anche per valorizzare l’agricoltura e la qualità della nostra produzione nel panorama del cibo d’eccellenza".