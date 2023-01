Interrogazione in Regione della consigliera del M5s: "Poca neve sull’Appennino, occorre promuovere la pratica dello sci su erba"

"Poca neve in Appennino, va ripensata l’offerta turistica", così la capogruppo del Consiglio regionale del M5s, Silvia Piccinini, interroga la Giunta. "La Regione indichi quale strategia intenda perseguire e quali misure intenda proporre per individuare soluzioni, nell’immediato e in prospettiva, per fronteggiare la crisi determinata dalla carenza di neve nel nostro Appennino". La capogruppo del M5s ritiene necessario affrontare in maniera strutturale il problema dell’aumento delle temperature, con un serio ripensamento dell’offerta turistica dell’Appennino, evitando inutili soluzioni tampone ambientalmente insostenibili".

Per Silvia Piccinini non è "accettabile la paventata ipotesi di sostenere con risorse pubbliche strumentazioni per l’innevamento forzato delle piste ad alte temperature, quali i cannoni hi-tech, che comportano un forte impatto ambientale, anche in ragione dell’elevato consumo idrico ed energetico". La carenza di neve, dovuta soprattutto al cambiamento climatico, porta a un ripensamento del turismo invernale dell’Appennino. L’altra notte una spruzzata di neve ha imbiancato le piste del Cerreto.

Conclude la consigliera del M5s: "Va in questa direzione un ordine del giorno approvato il 21 dicembre che impegna la giunta a promuovere la pratica dello sci su erba nel territorio regionale, attraverso il confronto con Enti Locali, organizzazioni di categoria e Federazione Italiana Sport Invernali, stanziando nel bilancio 2023-2025 50mila euro per ogni anno".

Settimo Baisi