Interrogazione in Regione di Forza Italia

Forza Italia presenta un’interrogazione in Regione per "fare piena luce" sul modo in cui la giunta Bonaccini ha archiviato la ‘pratica’ Silk Faw. In particolare riguardo alla rottura dell’accordo di sviluppo (con rinuncia da parte della stessa joint venture) e sulla revoca dei contributi da 4,5 milioni di euro (mai erogati, ma stanziati). "Non vorrei che ci fosse un canale preferenziale per questa rapida uscita che non farebbe onore alla nostra regione e ai tanti imprenditori che decidono di investire seriamente", spiega Valentina Castaldini, capogruppo di FI in Assemblea legislativa, che ha depositato lil documento. Nello specifico si chiede "quali siano le motivazioni, non direttamente imputabili alla volontà del beneficiario, che hanno comportato la risoluzione dell’accordo e se e quali penali erano previste dalla Regione per la concessione del contributo pubblico a Silk Faw", continua. E infine: "Si intende procedere, nel caso, con una richiesta di risarcimento danni? Credo siano domande sacrosante le cui risposte possano aiutarci a capire quali siano direzione e strategie di questa giunta per un mondo imprenditoriale e un’intera filiera, quella dell’automotive, che meritano rispetto".