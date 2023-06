Interrogazione in Regione di Fratelli d’Italia "La giunta intervenga contro l’Ausl di Reggio"

Fratelli d’Italia ha depositato in Regione un’interrogazione scritta sulla questione delle ‘liste d’attesa bloccate’ che attanaglia la sanità reggiana e non solo. Il documento è stato presentato dalla capogruppo di Fd’I Marta Evangelisti e sottoscritto dai consiglieri Luca Cuoghi e Giancarlo Tagliaferri, incalzati da una proposta del coordinatore comunale del partito Marco Eboli. "Nei giorni scorsi – si legge – i sindacati hanno segnalato che sarebbe ormai prassi abituale quella dell’Ausl di Reggio di chiudere le agende per la prenotazione di prestazioni sanitarie. Una situazione che comporta notevoli disagi per i cittadini che aspettano anche un anno. Chiediamo alla giunta regionale se siano a conoscenza della questione e se si intende avviare una serie di verifiche. Quali azioni intende intraprendere la giunta regionale a riguardo?".