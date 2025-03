Interrogazione sul punto nascite: "I sindaci parlarono di rilanciarlo"

"Negli anni scorsi la giunta regionale aveva assicurato la riapertura dei punti nascite ospedalieri, anche a Guastalla. Ora si viene a sapere che, invece, i punti nascita ora sospesi non verranno riaperti. Sono impegni che non vengono mantenuti". L’intervento è dei consiglieri di opposizione di Elisa Rodolfi (foto), Lara Balestrazzi, Paolo Bariaschi e Catia Musi, di Guastalla, che sull’argomento hanno presentato un’interrogazione.

"Ci erano state fornite rassicurazioni dai vertici dell’Ausl e dai sindaci. La decisione di non riaprire i punti nascita – dicono i consiglieri – è stata prima condivisa durante la conferenza socio-sanitaria reggiana? Come possiamo giudicare il recente intervento dei sindaci della Bassa, che appena poche settimane fa, dopo una visita ufficiale all’ospedale di Guastalla, avevano dichiarato pubblicamente la volontà di potenziare e di rilanciare la struttura, anche come servizio fondamentale a valenza anche extraterritoriale? Ci pare che la realtà vada nella opposta direzione rispetto a quanto pubblicamente dichiarato dagli amministratori pubblici locali".