Interrompevano la videoregistrazione per rubare nella propria azienda

Con alcune interruzioni – da pochi minuti a qualche ora, salvo poi ripristinare il servizio – della registrazione della videosorveglianza dalle telecamere esterne, due dipendenti e un collaboratore dell’azienda avrebbero rubato a più riprese componenti metallici di produzione, tra cui pistoni, testate e canne, per poi rivenderli.

Il danno economico complessivo è ingente e sembra superare i centomila euro. Per mesi, già dalla primavera di due anni fa e fino allo scorso dicembre, i tre indagati avrebbero manomesso l’impianto di videosorveglianza dell’azienda, usando i furgoni della stessa ditta per trasportare il bottino. I carabinieri di Bagnolo, che hanno indagato sulla vicenda, hanno denunciato i presunti responsabili, tra i 41 e i 47 anni di età, per furto aggravato e continuato in concorso. Le indagini hanno permesso di risalire ai due dipendenti e a un tecnico collaboratore dell’azienda. Quando è scattata l’ennesima interruzione della videosorveglianza, un tecnico informatico, avvisato dell’avaria, si è recato negli spogliatoi dell’azienda, da dove con un telefonino è stato in grado di filmare i dipendenti che caricavano il materiale su un furgone. Attraverso l’account del telefonino di servizio sono stati ricostruiti oltre 120 "spostamenti" col furgone carico del bottino, la cui destinazione è al vaglio dei carabinieri.

Antonio Lecci