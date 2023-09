Interruzioni continue Rete Idrica a Bibbiano: protesta a Barco

Cantieri continui e blocchi nell’erogazione dell’acqua, senza preavviso. Protestano in via XXIV Maggio, a Barco. Ieri mattina per la quinta volta in 2 anni Ireti ha iniziato dei lavori alla rete acquedottistica, tra via Grisendi e la chiesa. "Se quel tratto ha delle falle, lo sostituiscano una volta per tutte senza aprire buche in continuazione", dicono deiresidenti. Nessun volantino sarebbe stato recapitato.

f. c.