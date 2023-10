Interruzioni elettriche nella zona di piazza Roma

Domani e giovedì la zona di piazza Roma, in centro a Campagnola, interessata da interruzioni di energia elettrica. Domani il black out dovrebbe interessare anche il lato sud est della piazza, compreso il municipio, mentre giovedì sarà coinvolta l’area più a nord. Per questi motivi il municipio resta chiuso nella giornata di domani, mercoledì 25 ottobre. L’interruzione di energia elettrica è dovuta alla necessità dei tecnici di E-distribuzione, di effettuare interventi sulla linea locale. La biblioteca comunale e l’ufficio scuola dell’ente pubblico locale, che si trovano in piazza Roma 9 e 12, saranno regolarmente aperti nelle consuete modalità. Per emergenze relative alla polizia locale sarà possibile contattare la centrale operativa al numero 0522.746265. L’intervento di manutenzione sulla linea elettrica riguarda un’area che di recente è stata profondamente riqualificata, al termine di un lungo cantiere che ha riguardato soprattutto piazza Roma, comprendendo anche pavimentazione e impianti.