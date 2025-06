Interventi agli argini del Crostolo. Stanziati oltre 8 milioni per i lavori

Le abbondanti precipitazioni dei mesi invernali e di inizio primavera hanno rallentato ma non fermato l’attività dei cantieri attivati per il rinforzo degli argini e delle protezioni idrauliche nell’area del torrente Crostolo e dei suoi affluenti. Una serie di interventi più che mai necessari dopo i cedimenti arginali e le esondazioni avvenute a ottobre nella Bassa, in particolare tra Bagnolo, Cadelbosco e Santa Vittoria di Gualtieri.

Dopo i lavori di emergenza per far fronte al crollo degli argini di Crostolo, Canalazzo Tassone e Cavo Cava, si è provveduto ad ulteriori interventi per un valore complessivo di oltre otto milioni di euro. Queste operazioni hanno riguardato la ripresa delle erosioni spondali nelle zone di Guastalla, Cadelbosco Sopra, Reggio e Albinea (per una spera di 3,7 milioni di euro); il ripristino della sezione idraulica del Crostolo tra la cassa di espansione di Rivalta e l’area urbana di Reggio (un milione di euro); il ripristino delle sezioni di deflusso e adeguamento delle piste di servizio lungo il Canalazzo Tassone nei Comuni di Gualtieri, Guastalla, Cadelbosco Sopra, Bagnolo e Reggio Emilia (1,4 milioni); il taglio selettivo della vegetazione caduta e comunque presente nelle aree del corso d’acqua tra Quattro Castella, Gualtieri, Guastalla, Reggio Emilia, Rolo; i lavori di sistemazione delle piste situate sulla sommità degli argini a destra e sinistra idraulica del Cavo Cava da ponte Bastiglia di Cadelbosco Sopra fino a Molino di Reggio, con interventi utili a contrastare il fenomeno dell’erosione lungo il Cavo Linarola a Campagnola, Reggiolo e a Novellara.

Ma non è tutto, perchè altre importanti opere idrauliche sono in corso di realizzazione da parte di AiPo. Alcune da completare entro la fine dell’estate, mentre altre saranno realizzate entro l’anno, come la sistemazione delle aree di chiusura rotte con rimozione del flottante; il ripristino della percorribilità sommitale e manutenzione del Cavo Cava (1,1 milioni); la ripresa dell’erosione arginale e percorribilità degli argini tra ponte Bastiglia e la confluenza nel fiume Po e del torrente Crostolo.

Oggi è in fase di esecuzione pure l’intervento di consolidamento e ripristino funzionale della cassa del Crostolo a Rivalta per un costo totale di sei milioni e 350 mila euro, anche questo inevitabilmente rallentato dall’inclemenza stagionale del meteo dei mesi compresi tra l’autunno e l’inverno.

Antonio Lecci