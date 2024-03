Interventi alla cabina elettrica del centro. Oggi stop erogazione

E-Distribuzione effettuerà oggi un intervento di rinnovamento tecnologico della cabina elettrica situata in prossimità del centro storico. In tal modo sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato dalle 9 alle 13,30. I lavori proseguiranno venerdì 15 marzo (dalle 9 alle 15). Tutti i clienti sono stati informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici.