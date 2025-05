Interventi completati in 46 piccole aziende. Liquidati 209mila euro

Per quanto riguarda la ricostruzione privata considerando tutta la Regione, secondo il report della Regione (dati al 28 febbraio 2025) si registrano concessioni per un totale di quasi 3,2 miliardi di euro di contributi sulla piattaforma Mude (Modello unico digitale dell’edilizia). Gli edifici completati nel Reggiano sono 648, per 1.200 abitazioni (prime e seconde case) e 426 piccole attività economiche ripristinate rese di nuovo agibili. Conclusa la ricostruzione leggera, il cui stato di avanzamento è arrivato al 100%, per la ricostruzione pesante lo stato di avanzamento ha superato il 99%. Sono state completate tutte le ordinanze di concessione di contributi relative alle 666 domande valide presentate ai Comuni. Per abitazioni e piccole attività economiche, il totale dei contributi concessi è di oltre 212mila euro, 209mila già liquidati.