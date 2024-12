Interventi da otto milioni per ripristino argini a Reggio Emilia dopo allagamenti

di Antonio Lecci

Sono previsti interventi per un circa otto milioni di euro, finanziati con ordinanza del commissario Figliuolo, per lavori di ripristino degli argini interessati dall’emergenza dello scorso ottobre, che ha provocato l’allagamento di vaste zone tra Reggio città e la Bassa, in particolare Cadelbosco, Castelnovo Sotto, Bagnolo, Santa Vittoria di Gualtieri, oltre che le valli di Novellara. L’AiPo – l’Agenzia interregionale per il fiume Po – conferma lo stanziamento di questa somma. Ma aggiunge pure che parte di questi lavori non possono essere eseguiti nell’immediato: "Occorre tener conto delle non facili situazioni di contesto, soprattutto in questo periodo di condizioni dei terreni, tipologia e ubicazione delle opere da realizzare, oltre che delle procedure di carattere amministrativo che è obbligatorio seguire, nonché delle necessità finanziarie per interventi di carattere strutturale di adeguamento alle mutate condizioni climatiche", dicono dall’Agenzia.

Gli interventi previsti riguardano il ripristino della sezione idraulica e riprofilatura delle sponde arginali del torrente Crostolo tra la cassa di espansione a Rivalta e l’abitato di Reggio Emilia, oltre che nel tratto compreso tra Reggio, Cadelbosco Sopra e Guastalla. E poi lavori urgenti per la ripresa di erosioni spondali e ripristino del torrente Crostolo in tratti situati tra Gualtieri, Cadelbosco Sora, Reggio Emilia e Quattro Castella. Previsti interventi pure per far fronte a erosioni lungo il Canalazzo Tassone tra Gualtieri, Guastalla, Cadelbosco, Bagnolo e fino a Reggio. E poi lavori di taglio ed eliminazione della vegetazione e dei detriti che possono rallentare il deflusso della corrente in alcuni tratto del torrente Crostolo, fra il ponte di Puianello e il ponte Baccanello a Gualtieri-Guastalla. Simile intervento è previsto anche lungo il Canalazzo Tassone, fra Reggio e Guastalla, oltre che in alcuni tratti del cavo Parmigiana-Moglia, tra la confluenza in Crostolo a Guastala e il Canale Fossa Raso che si trova nel territorio di Rolo. Il finanziamento andrà a coprire pure lavori di sistemazione delle piste arginali del cavo Cava, da Ponte Bastiglia (a Cadelbosco Sopra) fino alla località Molino, a Reggio Emilia. Viene interessato inoltre il cavo Linarola, in tratti situati tra Campagnola, Reggiolo e Novellara, attraverso una sistemazione idraulica con ripresa delle erosioni e riprofilatura della sezione di deflusso del corso d’acqua. L’annuncio di questi interventi arriva all’indomani di sollecitazioni da parte di cittadini e, in particolare, dei Comitati Aria Buona di Gualtieri e Aria Pulita di Cadelbosco Sotto, per garantire una maggiore sicurezza al territorio locale.