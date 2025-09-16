Interventi su 14 scuole. Il Comune ha speso oltre 600mila euro per la manutenzione

Al suono della campanella si sono presentati il sindaco Marco Massari e l’assessora alle politiche educative Marwa Mahmoud, che hanno portato il loro saluto a studenti, insegnanti e personale scolastico.

Un ’tour’, quello di ieri, iniziato alla scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei di via Cassala, per poi interessare la primaria Carlo Collodi in via Veneri e la Balletti di via Cavallotti per un saluto alla classi quinte. Poi a sindaco e assessora si sono aggiunti Federico Ruozzi e Nando Rinaldi, rispettivamente presidente e dirigente dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia, e tutti insieme si sono recati alla scuola di Gavassa in via Fleming.

Ieri è stato il primo giorno di scuola per 11.141 studenti delle scuole reggiane. Tra questi 6.592 alunni delle primarie, di cui 1.236 bimbi al primo giorno tra i banchi delle elementari.

Primo ingresso nella nuova scuola anche per 1.503 studenti, su 4.549 iscritti, della secondaria di primo grado.

"L’inizio dell’anno scolastico - ha affermato il sindaco Marco Massari - segna un momento importante per ogni comunità. Il momento nel quale rilanciamo un patto educativo intergenerazionale con l’obiettivo di formare le classi più giovani, il momento di accompagnare nel loro percorso di crescita umano e culturale giovani cittadine e cittadini". "Siamo felici - ha sottolineato Marwa Mahmoud - di aver portato i saluti in strutture che, durante l’estate, sono state oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria".

Nel corso dell’estate, il Comune ha infatti effettuato lavori di manutenzione. Alla ’Balletti’ il ripristino e consolidamento dei solai ha adeguato la scuola alle normative antisismiche, alla ’Collodi’ gli interventi hanno consentito la sostituzione di controsoffitto, corpi illuminanti e tinteggio. Nuovo look per le palestre di Collodi e Galilei con il rifacimento del pavimento.

In totale l’amministrazione ha investito oltre 600mila euro, con opere di manutenzione straordinaria di varia natura intervenendo su 14 edifici di competenza comunale tra scuole primarie e secondarie. Stanziando 120mila euro per le manutenzioni ordinarie e 542mila per gli interventi di manutenzione straordinaria per Don Milani, Leopardi, Valeriani, Ariosto, Cà Bianca, Morante, Collodi, Balletti, Zibordi e Alighieri e nelle secondarie Einstein, Fontanesi, Fermi e Galilei.

Anche il presidente della Provincia Giorgio Zanni e la vice Francesca Bedogni hanno portato i saluti agli studenti, recandosi all’istituto tecnico Luigi Einaudi di Correggio, insieme alla dirigente scolastica Beatrice Menozzi e al sindaco Fabio Testi.

"La scelta dell’Einaudi - si legge in una nota - non è stata casuale: l’edificio di via Prati è rientrato quest’anno nella sua interezza dopo un importante intervento di adeguamento sismico e riqualificazione, realizzato in due lotti per un investimento complessivo di oltre 5,8 milioni di euro. Gli interventi hanno interessato fondazioni, strutture portanti, impianti e spazi didattici, garantendo agli oltre 740 studenti una scuola più sicura, moderna e funzionale.