Intervento al ponte sul Modolena

Importanti interventi di messa in sicurezza per il ponte sul Modolena di via Ghidoni. Il cantiere si aprirà lunedì prossimo. In accordo con la Provincia, per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, il Comune ha deciso che durante i lavori il ponte sarà chiuso al passaggio dei mezzi pesanti (con viabilità alternativa in entrambe le direzioni), mentre per le auto e i mezzi sotto 3,5 tonnellate sarà istituito il senso unico alternato. "Si tratta - spiegano dalla giunta - di opere da 1 milione e 450mila euro, finanziate con il cosiddetto Decreto ponti del 2021, con cui andiamo a mettere in sicurezza un’infrastruttura costruita più di un secolo fa".