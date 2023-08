Intervento di pulizia di strade e portici in vista della sagra del patrono San Genesio

In vista della tradizionale sagra di San Genesio, patrono del paese, a Brescello si prepara un intervento di pulizia dei portici con spazzamento di via Panizzi, via Nizzoli, via Carducci, via Santa Maria Nuova, via Cavallotti, piazza Mingori e via Giglioli, nel centro storico. L’intervento è previsto dalle 20 del 21 agosto alle 12 del giorno successivo, attività affidata a operatori della Sabar. Il Comune ha emesso una apposita ordinanza per le variazioni della circolazione stradale e del sistema di sosta sulle strade che rientrano nell’area interessata dall’intervento. Occorre dunque fare attenzione al parcheggio nelle zone interessate dalla pulizia, che dovranno restare sgombre per favorire gli operatori, senza ostacoli.