Intervento di rigenerazione per il campo da calcio Valeriani

A Rubiera in queste settimane, approfittando del fermo dell’attività sportiva, sono in corso i lavori di ‘rigenerazione’ del manto erboso del campo da calcio comunale Valeriani. "Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria necessario – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. Il campo era arrivato al termine della stagione sportiva diciamo ‘esausto’. C’era il rischio che la situazione diventasse persino pericolosa".

I lavori sono stati affidati a una ditta specializzata che in questi giorni sta lavorando per risanare e rigenerare l’erba del campo da gioco. In particolare, dopo il lavoro di foratura, è avvenuta la semina. Si procederà nei prossimi giorni con altre attività di accompagnamento come gli interventi con la sabbia.

Analoga operazione è stata effettuata anche al campo dei Radicchi, usato per gli allenamenti e partite ufficiali non di massima categoria. "Sul Valeriani abbiamo poi compiuto una verifica sul sistema di irrigazione decidendo di sistemare alcune parti dell’impianto non più efficienti – sottolinea Cavallaro –. Il prato nuovo ha bisogno che anche l’irrigazione funzioni per bene o si rischia di compromettere tutto". Il costo complessivo degli interventi è di circa 20mila euro.

Nel frattempo proseguono i lavori per la realizzazione del campo in erba sintetica, sempre nella medesima zona sportiva. "E’ arrivato il manto: terminato il lavoro preparatorio della piattaforma sottostante assisteremo alla sua posa – evidenzia Cavallaro –. Abbiamo anche una buona notizia: sono stati già ordinati gli spogliatoi prefabbricati, inizialmente non previsti nel progetto per una questione di budget, che saranno affiancati al nuovo campo. Due per le squadre e uno per l’arbitro. In questo l’uso del nuovo impianto non graverà sulle strutture già esistenti e i nuovi spogliatoi potrebbero servire come ‘appoggio’ nel momento in cui interverremo per la manutenzione straordinaria di altri che stiamo finanziando in queste settimane".

La zona sportiva di via Moro, dal complesso di opere previste, uscirà profondamente rinnovata: il campo in erba sintetica con nuovi spogliatoi, la nuova pista di avviamento per la mountain bike a sud est, i campi liberi per basket, pallavolo e calcio rinnovati. "Un complesso di spazi che possano essere utili in particolare per i ragazzi di Rubiera: fare sport è una fantastica opportunità per crescere nel migliore dei modi", osserva il sindaco.

