Intervento di soccorso per una donna, si riaccende la polemica sulla strettoia di via Fratelli Manfredi

È diventata "la strettoia della discordia", quella di via Fratelli Manfredi a Novellara, che continua a dividere i pareri dei cittadini del quartiere: ci sono quelli che l’hanno voluta e altri che invece vorrebbero eliminarla, giudicandola pericolosa. E ogni episodio riaccende la polemica. Come l’intervento di soccorso, alcune sere fa, per aprire la porta di un’abitazione, in cui una donna era deceduta per un malore.

Va detto che il camion dei vigili del fuoco, al momento dell’arrivo sul luogo dell’emergenza, era regolarmente giunto sul posto per poi transitare, pur se a bassa velocità, attraverso la strettoia presente su quella strada. Ma c’è chi ha nuovamente sollevato vibrate polemiche, facendo emergere ancora una volta le diverse posizioni sulla viabilità interna che da tempo sono manifestate dai residenti dello stesso quartiere.

"Via Manfredi – spiega il sindaco Elena Carletti intervenendo sull’argomento – è una strada di quartiere che, a differenza di molte altre strade interne, è caratterizzata da un rettilineo molto lungo, che ’invita’ alla velocità qualche conducente. Quella strettoia è frutto delle richieste di tanti cittadini, di raccolta di firme e di adeguate valutazioni tecniche. E’ un sistema per contrastare l’eccesso di velocità e conseguenti pericoli per le persone".