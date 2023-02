Intervento Ireti per una forte perdita nella condotta idrica

Una evidente perdita idrica da una condotta sotterranea ha costretto i tecnici di Ireti a effettuare un intervento di riparazione urgente in pieno centro a Guastalla, con un cantiere che martedì ha richiesto la chiusura del traffico sulla strada adiacente piazza della Repubblica, con viabilità deviata su percorsi alternativi. Ruspe e operai hanno lavorato per diverse ore, raggiungendo la condotta idrica sotterranea dove era segnalata una copiosa perdita d’acqua, che dalla superficie non era visibile.

Dell’avaria ci si sarebbe accorti grazie alle segnalazioni arrivate dal sistema di controllo informatico dell’acqua, con il computer che evidenziava un "consumo" d’acqua maggiore rispetto alla media. E il controllo ha permesso di risalire al cedimento, subito affrontato per evitare la inutile dispersione di una risorsa idrica, quanto mai importante in questi periodi in cui si parla molto di siccità e di situazioni critiche a causa della carenza di pioggia. Ieri la strada è stata riaperta, in attesa della riasfaltatura.