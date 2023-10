Intervento per salvare due dita a Toano: incidente domestico con motosega circolare

Altro incidente domestico nel comune di Toano ieri, esattamente nella frazione di Corneto dove un 70enne, intento al taglio di legna da ardere con motosega circolare, si è quasi amputato due dita. E’ l’ennesimo incidente di questo tipo che accade in montagna durante questo periodo proprio perché molti sono impegnati nel taglio di legnatico ad uso riscaldamento familiare.

Ieri mattina il 70enne di Corneto stava appunto tagliando legna ad uso domestico con lo strumento affilato, quando – forse per un attimo di distrazione – si è ferito gravemente alla mano, con una preoccupante emorragia.

Allertati subito i soccorsi, sono giunti sul posto i sanitari della Croce Rossa di Toano con ambulanza ed automedica. Prestate le prime cure nel luogo dell’infortunio, quindi il 70enne è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna dio Castelnovo Monti per l’intervento del caso. Per quanto le due dita riportassero una profonda ferita da taglio, alla vista dei medici non sembravano compromesse. Pertanto i sanitari hanno provveduto alla medicazione e al trattamento particolare con l’intento di evitare le peggiori conseguenze, ossia la perdita delle dita.

s.b.