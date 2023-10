Intervento rimandato per sciopero. L’Ausl: "Ci scusiamo col paziente"

L’Ausl "si scusa per il disagio causato" a Nicola Barile, 44enne rimandato a casa dall’ospedale Core, dove doveva essere sottoposto ad un intervento di chirurgia oncologica, a causa dello sciopero del personale di sala operatoria lo scorso 20 ottobre, come raccontato ieri dal nostro giornale.

L’azienda sanitaria locale reggiana, tramite una nota, spiega come l’intervento sia stato "riprogrammato per la giornata di lunedì 30 ottobre, tenuto anche conto della necessità di recuperare altri pazienti rinviati nella giornata di venerdì 20 e lunedì 23 ottobre per analogo motivo". Inoltre "si evidenzia che nelle giornate di sciopero è possibile contingentare esclusivamente il personale necessario a garantire gli interventi urgenti indifferibili e le emergenze, mentre la chirurgia programmata può essere effettuata proporzionalmente alla quota di personale non aderente allo sciopero. Si sottolinea che non è consentito all’azienda chiedere ai propri dipendenti di comunicare preventivamente la volontà di aderire o meno allo sciopero e, conseguentemente, non è possibile conoscere in anticipo la quota di attività chirurgica programmata che potrà essere o meno garantita in quella giornata".

Pertanto, "i pazienti in programma nel pomeriggio del 20 ottobre sono stati informati sull’impossibilità ad effettuare l’intervento solo all’inizio del turno pomeridiano, ovvero quando è stato possibile verificare il livello di adesione allo sciopero da parte del personale. A seguito dell’annullamento dell’intervento, tenuto conto che si trattava di un venerdì e che il lunedì successivo era prevista un’assemblea sindacale durante la fascia oraria di attività chirurgica con possibilità di ulteriori disagi, si è preferito dimettere il paziente per riprogrammarlo a breve".

Barile – originario della Liguria, ma da oltre vent’anni residente a Casalgrande – aveva raccontato proprio come le tempistiche giocano un ruolo fondamentale nella psicologia dei malati oncologici. "Ho apprezzato il garbo con cui me l’hanno detto – ha detto a Qn-il Resto del Carlino – e non sono arrabbiato nemmeno con quelli che hanno scioperato, chiariamoci. Mi lascia però senza parole com’è stata gestita la cosa. Dello sciopero si sapeva da tempo, perchè farmi ricoverare proprio quel giorno? O comunque visto che non parliamo di un ascesso dentale, almeno mi avessero detto chiaro e tondo che ci sarebbe stato il rischio che l’operazione potesse saltare. Così mentalmente avrei potuto prepararmi. Per fortuna che di carattere sono forte e paziente, tante persone dopo diagnosi del genere soffrono di forti tracolli psicologici. Per un malato oncologico la salute psicologica è fondamentale".