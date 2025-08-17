Intesa col Comune, la Conad si allenerà in città

Il Volley Tricolore torna, dopo dieci anni, ad allenarsi a Reggio. La squadra targata Conad preparerà le gare durante la settimana nella palestra di Rivalta, mentre venerdì e sabato al PalaBigi dove già gioca le partite di campionato al PalaBigi (quest’anno disputerà la Serie A3 maschile, dopo la dolorosa retrocessione della scorsa stagione) lasciando così il ‘PalaEnza’ di Sant’Ilario dove si è allenata negli ultimi due lustri. Il risultato è frutto di un impegno fra club, municipio e la fondazione dello Sport del Comune di Reggio. Un progetto condiviso nato dalla volontà di raggiungere un obiettivo ritenuto importante per il movimento pallavolistico, in quanto rappresenta un passo avanti nel percorso di crescita della prima squadra, ma anche per la promozione di una disciplina sportiva radicata sul territorio e orientata ai valori educativi dello sport di squadra.

Un’intesa che rappresenta anche una ’pace‘ e un riavvicinamento fra società e Comune dopo anni turbolenti di polemiche sul palazzetto di via Guasco, non a norma a causa dell’insufficiente altezza del soffitto per la Serie A1 – massimo campionato che la Conad tre anni fa guadagnò sul campo con una fantastica cavalcata – alla quale il club fu costretto a rinunciare (anche per un dispendio economico che il club avrebbe preferito non affrontare).

La Conad torna dunque per tutta la settimana sulla scena del capoluogo. "Il Volley Tricolore rappresenta un’eccellenza sportiva per Reggio Emilia. Per questo – afferma l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli – abbiamo lavorato affinché si potessero trovare le condizioni per riportare gli allenamenti in città, riconoscendo il ruolo centrale che questa realtà ha nel rafforzare il tessuto sociale, offrendo opportunità di crescita personale e sportiva a tanti ragazzi. Lo sport è inclusione, educazione e benessere; il Volley Tricolore incarna questi principi".

"È un vero piacere – commenta Loris Migliari, dg del Volley Tricolore – poter tornare finalmente nella nostra città. Innanzitutto è doveroso ringraziare di cuore il Comune di Sant’Ilario per aver fatto sì che la nostra permanenza al PalaEnza sia sempre stata ottimale. Poi vorrei sottolineare che quando ci sono dialogo e volontà politica si riesce sempre a trovare la soluzione a tutti i problemi: la giunta Massari con l’assessora Bondavalli in primis, hanno voluto risolvere la situazione". La presidente Fondazione Sport, Valeria Prampolini conclude con "un sentito ringraziamento al direttore Signorelli e al personale della Fondazione, che con abnegazione hanno profuso tante energie nel ritagliare spazi e orari quanto più possibile rispondenti alle esigenze del club".

dan. p.