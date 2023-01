Intesa per realizzare la tangenziale

Via libera all’accordo tra Comune e Provincia per realizzare la variante Sp 513R ’Variante di Ciano d’Enza’, cioè la tangenziale di Canossa. La giunta Bolondi ha approvato la delibera sul protocollo d’intesa che prevede "una collaborazione nella ricerca delle modalità e dei percorsi più celeri ed efficaci per addivenire al reperimento dei finanziamenti necessari alla progettazione ed esecuzione anche per lotti della variante". Il progetto si inserisce nel più ampio piano di riassetto di tutto il nodo viario della Pedemontana e dell’Asse Val d’Enza. Si connetterà alla già realizzata tangenziale di San Polo.