Intitolata una via a Emanuela Loi, la poliziotta morta con Borsellino

Giovedì alle 18.30 a Rubiera, vicino alla ‘Casetta dell’acqua’, si terrà la cerimonia di scoprimento della targa dedicata a Emanuela Loi, prima agente donna della Polizia di Stato a cadere in servizio. Emanuela Loi, morta il 19 luglio 1992 nella strage di via D’Amelio a Palermo, apparteneva alla scorta del giudice Paolo Borsellino. E’ previsto un momento di raccoglimento, alla presenza del sindaco Emanuele Cavallaro, in cui sarà suonato il silenzio.

"Esattamente un anno fa abbiamo avviato, con una delibera di giunta, l’iter per intitolare il piazzale accanto alla stazione carabinieri e al distretto di polizia locale a questa figura – dice Cavallaro –. L’idea, a suo tempo, me l’ha data Orianna Fortunati, allora responsabile della nostra polizia locale. Stiamo del resto cercando di dare spazio, nella toponomastica, alle donne: quasi tutte le strade sono infatti intitolate al maschile. E’ nata così via Hannah Arendt, tra via Platone e via Aristotele. Via Nilde Iotti, laterale via Togliatti. E, dove hanno sede le forze dell’ordine, a poca distanza dall’asse che negli anni si è formato (via Chinnici, via Falcone, via Caponnetto, via Borsellino) era giusto ricordare Emanuela Loi".

Alla cerimonia, aperta a tutti i cittadini, parteciperà anche il prefetto con una delegazione istituzionale.

m.b.