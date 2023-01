"Intitoliamo a Nicola un parco pubblico"

"Non ci si dimentichi di Nic". Sono in molti, all’indomani dei funerali di Nicola Folloni, a chiedere che non venga meno il ricordo "pubblico" dell’assistente capo della polizia locale della Bassa, stroncato a 48 anni da un malore improvviso mentre era in caserma, sabato pomeriggio, pronto a iniziare il servizio con un collega.

Nicola Folloni era una persona speciale, dimostrando non solo professionalità ma anche altruismo e comprensione nel suo modo di rapportarsi con i cittadini, cercando di far rispettare le leggi ma senza eccessiva severità. In questi giorni sono decine i racconti e gli aneddoti che molti cittadini possono raccontare su episodi che hanno visto Folloni protagonista.

Per questo in molti chiedono che a lui venga dedicato un luogo pubblico, uno spazio in cui il suo nome possa essere ricordato anche in futuro.

Già si parla dell’intitolazione di uno spazio nella caserma di via Castagnoli a Guastalla, dove stava lavorando quando si è verificato il malore fatale. Ma si chiede qualcosa di più: come l’intitolazione di uno spazio pubblico frequentato ogni giorno dai cittadini, che potrebbe essere un parco attrezzato, in cui si recano i bambini, ai quali spesso Nicola si rivolgeva per insegnare l’educazione stradale e la sicurezza, sempre con il suo straordinario sorriso e una parola buona per tutti. Emergono poi tanti episodi in cui l’agente Folloni aveva dimostrato il suo carattere generoso. Come la corsa a perdifiato per avvisare un residente in centro a Guastalla che si era dimenticato di spostare l’auto dal parcheggio riservato al mercato ambulante e che rischiava di vedersi portar via la vettura dal carro attrezzi. E poi le segnalazioni a cittadini sullo scadere del disco orario del parcheggio, da lui sollecitati a "mettersi in regola" prima di incappare nelle previste sanzioni.

"Lui non lavorava certo per "fare cassa", ma cercava di essere d’aiuto ai cittadini, con comprensione e grande intelligenza", lo ricordano alcuni cittadini, ancora scossi dalla notizia della sua scomparsa. Il grande affetto dimostrato da tanta gente nei giorni scorsi, nel ricordo di Nicola, non deve finire nel cassetto dei ricordi. Merita un riconoscimento pubblico, che non gli può essere negato.

Antonio Lecci