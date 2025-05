Intollerabile che si sposti il problema

Il degrado, a Reggio, sembra come l’acqua di quella tubatura con mille buchi. Ne tappi uno, con una mano, e lei esce dall’altro. Così, all’infinito. È vero, l’Esercito in stazione sta dando i suoi primi, buoni risultati. Non è tollerabile, però, anche solo il pensiero che quelle sacche di micro-delinquenza arrivino poi a rifiorire altrove, come sta accadendo al Core e al Santa Maria Nuova. Su questo, tutta la documentazione fornita dalla funzione pubblica della Cisl è eloquente. Se i militari servivano, servirà un più robusto servizio di vigilanza anche in quegli ospedali. Non si può spostare il problema, non è possibile che il degrado mangi Reggio sotto gli occhi stanchi dei reggiani.