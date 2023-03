Intossicati dal monossido di una stufa

Sono rimasti intossicati nel loro appartamento dal monossido sprigionato da una stufa a gas. Tanta paura ieri mattina alle 9 in via Ferruccio Garavaglia, nella frazione cittadina di San Prospero Strinati dove due persone – marito e moglie – sono finiti in ospedale dopo essersi sentiti male, avendo respirato monossido di notte fino al risveglio. Ad avere la peggio è stato un uomo di 59 anni, trasportato dall’ambulanza prima all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio e poi al centro iperbarico di Fidenza dove si trova ricoverato in gravi condizioni. La moglie, coetanea, è stata invece trattenuta al nosocomio reggiano, ma fortunatamente le sue condizioni sono più lievi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di via della Canalina che hanno rilevato, con l’apposita strumentazione, la presenza del monossido. E dopo aver messo in sicurezza la zona, sono stati allertati i tecnici di Ireti che hanno pensato al distaccamento della stufa dalla rete a gas.

Resta da capire se si sia trattato di un malfunzionamento oppure di una dimenticanza da parte della coppia che potrebbe aver lasciata accesa la stufa. I due hanno avvertito gravi malesseri in prima mattinata e così hanno chiesto aiuto al 118, dando l’allarme.

dan. p.