Intossicati dopo il ristorante. L’Ausl: "Accertamenti in corso"

Alcune persone sono rimaste lievemente intossicate dopo un pranzo consumato nei giorni scorsi in un ristorante situato nel comune di Rubiera. L’Ausl ha aperto un’indagine: sono in corso degli accertamenti.

L’Ausl di Reggio, da noi interpellata, ha preferito non rilasciare informazioni precise e dichiarazioni: ha riferito però che non ci sono persone ricoverate. Fortunatamente dunque non ci sarebbero persone in gravi condizioni.

Il sindaco Emanuele Cavallaro, in merito al caso, ha dichiarato: "A quanto mi è stato riferito, non ci sono casi clinicamente ‘importanti’. Naturalmente questa è la cosa principale".

Il primo cittadino rubierese ha inoltre confermato che l’Ausl sta svolgendo "le indagini del caso e il gestore sta collaborando positivamente per capire cosa effettivamente possa essere successo – evidenzia Emanuele Cavallaro –. Nel confidare che tutti si rimettano al più presto, che si sia in grado di capire effettivamente cosa possa essere accaduto per eventualmente adottare le azioni del caso, non credo ad indagini aperte di poter aggiungere altro: se non raccomandare di evitare di fare girare voci a casaccio che possano nuocere anche ad attività che magari non c’entrano proprio nulla".

m. b.