Intossicati a scuola: “È la crema di fagioli”

Novellara (Reggi Emilia), 30 settembre 2023 - Sembra puntata su una crema di fagioli cannellini, servita con riso, l’attenzione sulla causa del malessere che ha interessato una decina di alunni e cinque insegnanti, al termine del pasto di martedì scorso, consumato alla mensa delle scuole elementari di Novellara. L’accertamento dell’Igiene Pubblica dell’Azienda sanitaria locale ha permesso di rilevare come tutti coloro che hanno avuto problemi (dissenteria e nausea diffusa) abbiano consumato proprio il piatto in questione, a base di crema di fagioli. Anche l’Azienda Servizi Bassa Reggiana ha comunicato alle famiglie degli alunni iscritti al servizio di ristorazione di aver segnalato l’accaduto all’autorità sanitaria, perché si provveda ai dovuti controlli.

La stessa richiesta di verifiche è giunta dal dirigente scolastico, Giovanni Stragapede: "Abbiamo avuto conferma degli accertamenti a scuola e ai locali cucina da cui sono arrivati i pasti. Per fortuna questo problema alimentare non sembra aver provocato conseguenze di rilievo, pur se si tratta di un episodio che ci auguriamo non debba più ripetersi".

L’intossicazione alimentare ha riguardato gli utenti della mensa scolastica delle elementari di Novellara (dove i pasti vengono serviti da personale dedicato alla distribuzione delle singole porzioni) e della frazione di San Giovanni (con pasti che arrivano già confezionati e pronti all’uso). Il malessere, per le persone coinvolte, si è esaurito in breve tempo. In qualche caso è proseguito anche nelle ore successive, fino al giorno dopo.