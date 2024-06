"Intossicato dalla nube". Studente prepara la causa

Gli accertamenti non risultano ancora totalmente conclusi, ma si ipotizzano già le prime cause legali sulla vicenda dell’intossicazione di circa centoventi persone, avvenuta un mese fa a Guastalla, nella zona delle scuole superiori di via Sacco e Vanzetti, dopo una accidentale fuoriuscita di sostanza da un deposito del vicino centro Le Piscine, dove era in corso il travaso di acido solforico. Un errore, pare attribuibile all’impresa incaricata della fornita della sostanza, avrebbe provocato la nube di cloro che ha poi fatto scattare l’emergenza: prima tra il personale della mensa Cir e poi alle vicine scuole superiori Russell e Carrara. Già uno degli studenti – appena maggiorenne – si è rivolto a uno studio legale per presentare richiesta di risarcimento danni, dopo essere stato colpito da malessere a causa della nube di cloro.

L’avvocato Pierlino Benatti, incaricato di assistere lo studente, ha già fatto richiesta di un accesso agli atti per poter prendere visione del risultato degli accertamenti, svolti in modo particolare dai vigili del fuoco e da Arpae. Da subito è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica, coordinate dal sostituto procuratore Dario Chiari. L’ipotesi è quella delle lesioni personali colpose. Lo studente intenzionato ad agire per vie legali frequenta l’istituto Carrara ed è tra i giovani visitati in ospedale, con una prognosi di guarigione di pochi giorni. Secondo quanto emerso dopo i primi accertamenti, ci sarebbe stato un errore nel caricamento di un contenitore sul camion del rifornimento destinato agli impianti del Centro Le Piscine di Guastalla. In pratica, il grosso recipiente che doveva contenere acido solforico, destinato a riempire i contenitori di simile acido presenti nel deposito di servizio, all’interno avrebbe avuto dell’ipoclorito, disinfettante delle acque di piscina. Dunque, al momento del travaso del liquido, all’acido solforico presente in fondo a uno dei contenitori non si sarebbe aggiunta simile sostanza, ma l’ipoclorito, provocando la miscela che ha fatto sprigionare la "nube". Ci fu una vera e propria emergenza sanitaria, con circa 120 persone visitate o finite in ospedale. Sul posto avevano operato in gran numerosi medici, infermieri, vigili del fuoco, forze dell’ordine, oltre a un elevato numero di operatori di Croce rossa, subito mobilitati per far fronte a quella situazione.