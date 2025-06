Intossicazione alimentare, malori a raffica dopo la discoteca: 25 in ospedale

Reggio Emilia, 10 giugno 2025 – Ghiaccio contaminato: potrebbe essere questa la causa dei gravi disturbi gastrointestinali che hanno colpito circa 25 giovani tra i 1500 che la sera di sabato 7 giugno hanno affollato la serata inaugurale della discoteca estiva Bilbao di San Polo d’Enza, nel reggiano.

Una partita di ghiaccio utilizzato per preparare i cocktail darebbe la spiegazione del perché, già al termine della serata, numerosi clienti hanno iniziato ad accusare malesseri: febbre alta, nausea persistente, episodi di diarrea, forti dolori addominali. Alcuni avventori si sono recati anche al pronto soccorso per farsi visitare.

Dopo le numerose segnalazioni sia da parte dei clienti che dei medici che li hanno esaminati, si è attivato il servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia che ha disposto la coprocoltura, i cui risultati si attendono a ore. Salmonella? Shigella? L’ipotesi è quella di una contaminazione di tipo batterico.

Franco Palù, sindaco del comune adagiato sulle rive dell’Enza ai piedi dei colli matildici, attende di essere informato dalle autorità sanitarie per prendere eventuali provvedimenti per tutelare la salute pubblica. Gli operatori dell’Igiene Pubblica, come veri detective, hanno raccolto le testimonianze dei medici e degli avventori, per poi ripercorrere a ritroso la catena degli eventi. L’indagine riguardante i presunti casi di intossicazione alimentare non si è limitata solo al ghiaccio, ma anche bevande e cibo che potrebbero essere stati consumati dai ragazzi. Si tratta comunque di alimenti che i gestori del locale notturno acquistano da fornitori esterni. Lo stesso ghiaccio, ha spiegato Enrico Bolondi, responsabile del locale, da quest’anno viene acquistato già pronto da una ditta specializzata.

La direzione della Discoteca Bilbao e del Bar Movida si dicono “profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e ci stiamo adoperando con la massima serietà e collaborazione per fare piena luce sull’accaduto. A tutela dei nostri clienti e nel rispetto delle normative sanitarie, sono già stati attivati tutti i controlli del caso in coordinamento con le autorità competenti”. Inoltre “a scopo precauzionale e per garantire i più alti standard di sicurezza alimentare, abbiamo deciso di procedere con la sostituzione dei fornitori coinvolti” perché “il benessere, la sicurezza e la fiducia dei nostri clienti sono da sempre la nostra priorità assoluta”.