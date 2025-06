Intossicazione alimentare: rischio rinvio playout Salernitana-Sampdoria

Un’intossicazione alimentare rischia di far slittare il ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria. La Reggiana e tutta la Serie B attendono di conoscere la ventesima squadra del prossimo torneo, ma è destino di questi playout avere vita complicata: intanto partiamo dal risultato dell’andata, con la Sampdoria che domenica sera ha battuto a Marassi la Salernitana per 2-0 nella gara di andata. A segno Meulensteen al 39’ del primo tempo e Curto all’86’. Nel finale espulsi Borini della Samp e Stojanovic della Salernitana. La gara di ritorno è in programma per venerdì all’Arechi di Salerno: ai campani basterebbe vincere con due gol di scarto.

In questo caso ci sarebbe parità sommando le due sfide, ma la Salernitana si salverebbe per il miglior piazzamento ottenuto in campionato. In ogni caso servirà l’impresa: la Samp è vicina a una clamorosa salvezza. Arriviamo, però, all’intossicazione: durante il volo di ritorno molti tesserati della Salernitana hanno avvertito problemi gastrointestinali. La squadra campana è partita con un volo charter due ore dopo la fine della gara di Genova. A tutti era stato distribuito una cena contenente del riso, e dopo il decollo ecco i problemi fisici. Subito dopo l’atterraggio in Campania ecco diverse ambulanze che, con alcuni mezzi privati, hanno trasportato sedici tesserati della Salernitana presso l’ospedale di Salerno e anche quello di Battipaglia. Alcuni progressivamente sono stati dimessi, altri no. Ieri mattina la polizia della questura di Genova si era già attivata per capire cosa potesse essere successo, recandosi presso l’albergo che aveva ospitato i campani. Ieri ecco un comunicato diffuso dalla Salernitana, dove in sostanza si rende noto l’aver chiesto il rinvio ad altra data del ritorno dei playout in programma per venerdì. Ecco alcuni passaggi della nota. "La società comunica di aver annullato l’allenamento odierno (di ieri, dnr) a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito 21 tesserati tra giocatori e staff.

In attesa di riscontri investigativi sull’accaduto, la società fa sapere di aver inoltrato alla Lega B formale richiesta di rinvio ad altra data della gara di ritorno dei playout". Poi alcune parole dell’amministratore delegato granata Maurizio Milan. "Siamo provato per quanto accaduto e dalla serie di avvenimenti che rischiano di minare il regolare e sereno avvicinamento della Salernitana agli ultimi fondamentali minuti di stagione. Molti giocatori e anche lo staff al momento non sono in grado di presentarsi al centro sportivo. Confidiamo nella disponibilità degli organismi preposti affinchè si possa tenere conto di questa seria situazione e nello stesso tempo accertare le cause di questo diffuso e grave episodio". Mentre prosegue il domino delle panchine di B. Al Bari andrà Fabio Caserta, liberatosi dal Catanzaro che prenderà Alberto Aquilani. La Juve Stabia punta su Ignazio Abate, e il Palermo su Pippo Inzaghi. Luca D’Angelo resta allo Spezia e Giovanni Stroppa guiderà il Venezia. Tutto da definire ancora al Frosinone.