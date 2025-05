Intossicazione da alcol. Quindicenne in ospedale

Adolescente soccorso a Scandiano finisce in ospedale per un’intossicazione da alcol. In seguito a un uso smodato di bevande alcolico, un ragazzino di quindici anni è stato soccorso nella notte tra sabato e ieri in viale Mazzini. Gli operatori del 118 sono intervenuti domenica 25 maggio alle ore 00,51 con un’ambulanza.

Secondo quanto ricostruito tramite le informazioni fornite dai carabinieri, intervenuti sul posto, il giovane è stato trovato nel parcheggio adiacente al supermercato Conad di viale Giuseppe Mazzini, nel comune di Scandiano.

Probabilmente il ragazzo si trovava con gli amici e, dopo aver alzato molto il gomito, si è sentito male.

Il 118 ha valutato le sue condizioni di salute come codice 3, quindi grave, e il quindicenne è stato portato all’arcispedale Santa Maria Nuova per i dovuti accertamenti. Già ieri mattina le sue condizioni risultavano essere migliorate.

red.cro.