"Intrigoni: occhio agli eccessi"

“Carnem levare” coincideva con il “martedì grasso” cioè l’ultimo giorno di una festa antica con lauti pranzi e poi arrivava la quaresima dove si invitava a “levare la carne”. Di lì deriva il nome carnevale; ma questo era il passato, ora il carnevale lo si identifica soprattutto per i simpatici mascheramenti. Per noi reggiani il simbolo culinario più conosciuto sono gli “intrigoni o frappe” provenienti da una tradizione secolare. I nostri anziani ricordano anche un altro dolce, le “frittelle di riso”, che si preparavano friggendo porzioni di riso cotto nel latte. Adesso questa usanza è pressoché scomparsa. Dorati, croccanti gli intrigoni diventano quasi irresistibili alla degustazione. Un tempo le dosi e gli ingredienti per confezionarli si tramandavano di generazione in generazione, ora invece la vita frenetica che ci governa non permette più di cucinare questi dolci in casa costringendoci così ad acquistarli nei negozi di alimentari o nelle pasticcerie. Ma quali sono questi ingredienti degli intrigoni? Uova, farina, burro, vino bianco e olio per friggerli che li rendono purtroppo assai calorici (circa 350-400 Kcal per etto) tanto da suggerirne solo un modesto assaggio. D’altra parte, le mille varianti di queste leccornie in tutta Italia per essere così gradevoli devono apportare necessariamente molte calorie. E’ notorio che a carnevale ogni scherzo vale, ma prudenza affinché non ne nasca un antipatico scherzo alla nostra silhouette

William GiglioliMedico Specialista in Scienza dell’Alimentazione