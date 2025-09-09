Intrusione in lavanderia. Il malvivente: "Risarcisco"

Era stato sorpreso di notte dalla polizia di Stato dentro la lavanderia a gettoni Speedy wash in via Wybicki, alla Rosta Nuova, ed era stato arrestato in flagranza. Lui, Vincenco Dubali, 23enne di origine albanese, accusato di tentato furto aggravato, ha trovato un accordo con la proprietaria dell’attività per versarle i danni. Davanti al giudice Sarah Iusto ieri era fissata la prosecuzione della direttissima: a fronte dell’intesa tra le parti, l’udienza è stata rinviata al mese prossimo per formalizzare il risarcimento e rimettere la querela.

Dubali, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, aveva colpito l’attività nella notte del 6 giugno poco prima delle 4. A dare l’allarme al 113 era stato un residente che aveva riferito alla sala operativa della questura di udire forti e continui rumori metallici. Piombati sul posto, gli agenti delle volanti avevano notato la porta aperta e danneggiata e, dentro, un uomo intento a scassinare una macchinetta automatica a gettoni. Il 23enne aveva tentato di nascondersi nel negozio, ma era stato fermato e trovato in possesso di un arnese metallico con cui, presumibilmente, aveva forzato la porta e tentato di scassinare la macchinetta automatica. La titolare Lucia, da noi interpellata, aveva lamentato di aver subito dal 25 aprile a quella notte ben sette furti.

Durante l’udienza di convalida dell’arresto, Dubali aveva detto di aver aperto una partita Iva per fare l’artigiano, di avere problemi di tossicodipendenza e di voler riprendere un percorso al Sert. Il giudice gli aveva applicato le misure cautelari dell’obbligo di dimora a Reggio, di firma quotidiana e di permanenza notturna in casa. "Il mio assistito ha espresso la volontà di risarcire del tutto i danni alla lavanderia e si sta del tutto disintossicando" spiega l’avvocato difensore Giuseppe Caldarola, ieri sostituito dall’avvocato Federico Borghi. Nel marzo 2024 Dubali era stato arrestato dalla polizia anche per le spaccate al centro estetico Invidia di via Passo Buole e all’Art caffè di via Martiri di Cervarolo. Di recente ha risarcito i titolari, che hanno ritirato la querela, e a ruota il giudice Giovanni Ghini lo ha assolto.

