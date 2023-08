"Inutilizzato il parco per la mancata manutenzione del verde"

Con una serie di fotografie, la consigliera di minoranza Rita Migliaccio, denuncia la scarsa manutenzione del verde. "Vogliamo ringraziare i volenterosi cittadini che si danno da fare per supplire alla inefficienza del Comune, ma questo non può bastare - afferma Rita Migliaccio in una nota -. Oggi si fanno sentire problemi di bilancio, mancano i fondi e la volontà per una diligente manutenzione del verde pubblico e del decoro dei cimiteri. Un esempio evidente è il degrado del Parco all’ingresso sud del paese: il Giardino dei Frutti antichi. Questa ampia area verde è stata piantumata e attrezzata con fondi regionali, circa 70mila euro, e ora, stagione turistica, è praticamente inutilizzabile per erba incolta e mancata manutenzione. Decine di migliaia di euro per allestire un bene di cui nessuno può usufruire. Se non si può godere di un parco nei mesi estivi a cosa serve?".

s.b.