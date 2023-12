Invasione dei Babbi Natale. Grande festa in centro

Oggi sono in programma gli ultimi eventi fra mercatini, animazioni, spettacoli vari. E non mancano i concerti natalizi dei Babbi Natale. Dalle 10 in centro a Reggio, con partenza da piazza Martiri del 7 Luglio, è in programma l’esibizione "Christmas Cracker", una parata di Natale che impegna una band di una decina di musicisti (in gran parte donne) vestiti da Babbi Natale, che si spostano in città portando con loro musiche natalizie per allietare le ore che precedono la festa.

La band è completata da due ballerini vestiti da elfi che fanno da "apri pista" alla band, coinvolgendo con le loro coreografie il pubblico presente.

Sempre oggi, già in mattinata, la domenica della Vigilia viene animata in centro a Correggio dai Babbi Natale Musicali, in corso Mazzini, con le esibizioni a cura della banda cittadina Luigi Asioli. Non mancano animazione con artisti di strada anche in altri paesi reggiani.

A Reggio, inoltre, in questi giorni di festa proseguono i giri in centro storico con il trenino di Natale, con partenza da piazza della Vittoria, a ridosso del parco del Popolo. Il servizio è gratuito e si svolge ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, per offrire ai bambini un tour in centro città a bordo di una mezzo che conserva tutta la magia delle favole. Per informazioni e prenotazioni: tel. 377-3180480 (treninodinatale@laccento.it). Attive anche le piste di pattinaggio su ghiaccio: in centro a Reggio, in centro a Correggio e in viale Cappuccini a Guastalla, con animazioni, eventi musicali e attrazioni per bambini.

Antonio Lecci